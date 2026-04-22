José Miguel Bejos busca comprar el Atlas FC tras salida de Grupo Orlegi

El futuro del Atlas FC está en juego... y no precisamente dentro de la cancha. Mientras el equipo busca recuperar protagonismo en la Liga MX, en los escritorios se cocina una transformación que podría marcar una nueva era en su historia.

Un nombre resuena con fuerza: José Miguel Bejos.

Un empresario con ambición deportiva

Lejos de ser un improvisado, Bejos es un empresario con trayectoria en distintos sectores: construcción, publicidad y deporte. Es conocido por ser propietario de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol y por su participación en grandes proyectos de infraestructura en México.

Su perfil combina poder económico con experiencia en gestión deportiva, algo clave para un club que busca estabilidad y crecimiento.

¿Por qué Atlas está en venta?

La posible venta del Atlas no es casualidad. El actual dueño, Grupo Orlegi, decidió desprenderse del club para evitar la multipropiedad en el fútbol mexicano, una práctica cada vez más restringida.

Además, tras el histórico bicampeonato en 2021 y 2022, el rendimiento reciente del equipo ha dejado dudas, lo que abre la puerta a una nueva etapa con diferente visión.

Una operación millonaria

Adquirir al Atlas no es cualquier movimiento. Se estima que el valor del club ronda entre 200 y 250 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las operaciones más importantes del fútbol mexicano actual.

Y aunque hay varios grupos interesados, el de Bejos aparece como uno de los más avanzados en las negociaciones.

¿Ya está cerrado el trato?

No tan rápido. Aunque todo apunta a que Bejos es el candidato principal, la compra aún no es oficial. Hay otros inversionistas en la contienda y el proceso sigue abierto mientras se afinan detalles.

Eso sí, las conversaciones están avanzadas y podrían definirse en los próximos meses.

Lo que podría cambiar en Atlas

Si la compra se concreta, Atlas podría entrar en una etapa completamente distinta:

Nueva inversión en plantilla y estructura

Cambios en la gestión deportiva

Mayor proyección empresarial y mediática

En pocas palabras, un posible "reinicio" para uno de los clubes más históricos del fútbol mexicano.