Árbitra Karen Díaz queda fuera de la Jornada 16 tras polémica en América vs Toluca

La árbitra asistente Karen Díaz no fue designada para la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de verse involucrada en la controversia generada durante el duelo entre Club América y Toluca.

El encuentro, disputado en el Estadio Azteca, terminó con victoria de 2-1 para el conjunto azulcrema, pero quedó marcado por una riña entre jugadores y múltiples señalamientos hacia el cuerpo arbitral.

Durante el partido, el director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, expresó públicamente su inconformidad, acusando una supuesta preferencia arbitral hacia el América en medio del altercado en el terreno de juego.

Aunque la Comisión de Árbitros no ha emitido un comunicado oficial sobre una sanción, la ausencia de Díaz en la jornada doble y penúltima de la fase regular ha sido interpretada como una medida disciplinaria.

Reacciones al arbitraje en la Liga MX

En contraste, el árbitro central del encuentro, Ismael Rosario López Peñuelas, no fue excluido completamente de la actividad, ya que fue asignado como parte del VAR en el partido entre Tijuana y Pachuca.

Asimismo, otros integrantes del equipo arbitral fueron reubicados en distintos compromisos de la jornada, mientras que para el próximo encuentro del América ante León se designó al experimentado silbante César Arturo Ramos.

Contexto de la controversia

La decisión de dejar fuera a Díaz ocurre en un contexto de alta tensión tras los incidentes del fin de semana, que generaron críticas sobre el arbitraje y el comportamiento dentro del futbol mexicano.