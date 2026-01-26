Víctor Dávila se convierte en un lastre para América: problemas financieros

El chileno no ha sido para los de Coapa la solución al ataque y ahora no encuentran cómo deshacerse de él.

De los fichajes de jugadores extranjeros por parte del América, destaca uno que pintaba para mucho más y aunque tuvo algunos momentos destacados, es ahora más un problema de lo que pudo haber sido una solución: Víctor Dávila.

Ahora y desde hace varios torneos, las Águilas han intentado darle salida al chileno, una inversión de entre 7 y 8 millones de dólares, pero cuyo rendimiento nunca estuvo a la altura. Hoy, el delantero chileno es apenas una opción secundaria en el ataque azulcrema, convertido en un lastre deportivo y financiero.

El dilema de Dávila en América

En Coapa tienen claro que el caso Dávila ya es un problema estructural. No solo por su escaso impacto futbolístico, sino porque ocupa una valiosa plaza de extranjero en un plantel que necesita renovarse con urgencia y abrir espacio para refuerzos de mayor jerarquía. La directiva ha intentado moverlo en más de una ventana de transferencias, pero siempre aparece un obstáculo que termina por sepultar cualquier negociación.

Intentos de salida y obstáculos

En las últimas horas surgió una efímera luz de esperanza cuando trascendió que Fernando "Tano" Ortiz, hoy técnico de Colo Colo, lo tendría en la mira como refuerzo. La posibilidad parecía ofrecer una salida al túnel, liberar una plaza de extranjero y descomprimir el mercado azulcrema, justo cuando América necesita oxígeno financiero y margen de maniobra. Sin embargo, la ilusión duró poco.

De acuerdo con Víctor Díaz, reportero de ESPN, el gran muro es el salario del delantero chileno. Dávila percibe alrededor de 1.5 millones de dólares anuales —cerca de 26 millones de pesos—, una cifra totalmente fuera del alcance de la mayoría de los clubes fuera de México, especialmente en Chile. Ese contrato, avalado por la propia directiva, hoy es una losa imposible de mover.

Consecuencias de una mala inversión

Este panorama explica por qué cada intento de salida termina en fracaso. Para que algún club se anime a llevárselo, América tendría que absorber una parte importante del sueldo o incluso rescindir el contrato, asumiendo pérdidas millonarias. En cualquiera de los escenarios, el error original en la negociación sigue pasando factura a las finanzas del club.

Así, el caso Víctor Dávila se ha convertido en el símbolo de una mala apuesta que salió carísima. América no solo cargó con un fichaje costoso y poco productivo, sino que ahora está atrapado en un contrato que nadie quiere heredar.

Y mientras no aparezca una solución creativa o dolorosa, el club seguirá quemando millones por un error que ellos mismos autorizaron y que hoy amenaza con volverse eterno.