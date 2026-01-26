Javier Aguirre elogia respuesta de Selección Mexicana en gira previa al Mundial 2026

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, manifestó su satisfacción por el desempeño de sus jugadores durante la reciente gira de partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, encuentros que marcaron el inicio de la actividad del año previo al Mundial de 2026.

Aunque México consiguió dos triunfos por marcador de 1-0 en condición de visitante, el estratega subrayó que el valor principal de estos encuentros estuvo en la respuesta del equipo ante contextos poco habituales. A diferencia de lo que suele ocurrir en partidos disputados en Estados Unidos, el Tri enfrentó ambientes adversos, con gradas en contra y condiciones distintas de juego.

Aguirre explicó que el objetivo fue sacar a los futbolistas de su zona de confort y observar su reacción frente a canchas, arbitrajes y entornos hostiles. Consideró que estos escenarios permiten identificar quiénes cuentan con el carácter, equilibrio emocional y capacidad futbolística necesarios para aspirar a un lugar en la selección de cara a la Copa del Mundo.

Para esta gira, el entrenador convocó a 27 jugadores. Gilberto Mora causó baja y fue sustituido por Alexis Gutiérrez. De ese grupo, cuatro futbolistas no tuvieron participación en ninguno de los dos encuentros: Ángel Sepúlveda, Carlos Acevedo, Iker Fimbres y Luis Ángel Malagón.

En contraste, cuatro jugadores debutaron con la selección mayor: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda y Everardo López. Aguirre se mostró conforme con su rendimiento y señaló que, si bien hubo aspectos positivos y otros por corregir, esos análisis se realizarán más adelante de forma interna.

Los partidos se disputaron en estadios con una asistencia destacada, tanto en el Rommel Fernández de Panamá como en el Ramón "Tahuichi" Aguilera Costas de Bolivia. Las aficiones locales apoyaron a sus selecciones y mostraron hostilidad hacia el conjunto mexicano, un ambiente que suele presentarse en eliminatorias o torneos oficiales de la CONCACAF.

Everardo López, uno de los debutantes, reconoció la dificultad de jugar en ese contexto y afirmó que el equipo debe aprender a manejar factores como el clima, la cancha y la presión del público.

Aguirre señaló que estos compromisos le dejaron apuntes importantes, ya que el rival exigió al equipo y permitió observar la reacción de los jugadores bajo presión. No obstante, aclaró que aún no cuenta con elementos suficientes para descartar nombres en el proceso rumbo a la lista final del Mundial 2026.

El portero Raúl Rangel fue el único futbolista que disputó los 180 minutos de la gira, mientras que Marcel Ruiz fue titular en ambos encuentros, aunque salió de cambio en las segundas partes. Germán Berterame destacó al marcar el gol del triunfo ante Bolivia y expresó su orgullo por contribuir al equipo nacional.

Finalmente, el técnico confirmó que el cuerpo técnico mantiene seguimiento constante a jugadores mexicanos que militan en Europa y se encuentran lesionados, como Rodrigo Huescas, César "Chino" Huerta y Luis Chávez, quienes están en proceso de rehabilitación y continúan bajo observación.