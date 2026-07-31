El AC Milan despide a Franco Baresi, figura del fútbol italiano

Fallece Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia a los 66 años de edad. El mundo del fútbol amaneció de luto este viernes tras confirmarse el fallecimiento de Franco Baresi, uno de los máximos referentes en la historia del AC Milan y de la selección de Italia. El exdefensor murió a los 66 años, dejando una trayectoria que trascendió generaciones y que lo consolidó como uno de los mejores zagueros que ha visto este deporte. La noticia fue confirmada por el club rossonero mediante un comunicado oficial que rápidamente provocó reacciones de jugadores, entrenadores, instituciones deportivas y aficionados de distintas partes del mundo. Su nombre quedó ligado para siempre a la época dorada del fútbol italiano y europeo. En su mensaje, el conjunto lombardo expresó: "La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club."

Una carrera marcada por la lealtad

Nacido en Travagliato en mayo de 1960, Franco Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, un hecho poco común incluso para su época. Debutó en la Serie A con apenas 17 años y permaneció dos décadas defendiendo los colores rossoneri hasta su retiro en 1997. Durante ese tiempo disputó 719 partidos oficiales, cifra únicamente superada por Paolo Maldini, con quien integró una de las defensas más recordadas del fútbol europeo. Además, fue capitán del equipo durante 15 temporadas y conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente honorario del club, manteniendo una presencia constante dentro de la institución que consideró su casa durante toda la vida.