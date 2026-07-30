Halcones del CEUC buscan asegurar su lugar en playoffs de béisbol

En la última serie de la Temporada 2026, tres equipos se disputarán el último boleto disponible para entrar a los playoffs de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

Este domingo, la fecha 14 del calendario regular se tornará dramática y emocionante con los Halcones del CEUC, Academia Bravos de Sabinas e Irritilas de San Pedro buscando ganar sus respectivas series, y esperando otros resultados para definir su situación en el standing final.

Previo a la última jornada, la novena universitaria ocupa el cuarto puesto de la competencia con récord de 14 victorias y 12 derrotas. Los Halcones avanzan a la postemporada sin mayores dificultades si barren a Agricultores, o incluso rescatando un triunfo. Si pierden ambos cotejos, deberán esperar otros resultados para definir su futuro.

Por su parte, la Academia Bravos se ubica en el quinto lugar del standing con marca de 13-13 y podría colarse a los playoffs en caso de barrer al sotanero Indios y que los Halcones pierdan sus dos encuentros. Los Irritilas, que marchan con marca de 12-14 en la sexta posición, todavía tienen posibilidades, pero están obligados a limpiar al líder Barreteros, a la vez que pierdan Halcones y Academia Bravos sus dos cotejos.

Los que llegan al cierre del calendario regular sin preocupaciones, con un lugar asegurado en playoffs, son el líder Barreteros que tiene 19 victorias a cambio de 7 triunfos, así como Bravos de San Dieguito y Agricultores de Morelos con marca de 16-10. Ya eliminados, los Tuzos de Palaú tienen 11-5, mientras que Indios de Múzquiz aparece en el sótano con 3-23.

En punto de las 10:30 de la mañana, los Halcones del CEUC saltarán al diamante del Parque Niños Héroes a defender la localía ante Agricultores de Morelos, en doble cartelera determinante para avanzar a playoffs. A su vez, los Tuzos de Palaú recibirán a la Academia Bravos, Barreteros le hará los honores a Irritilas, mientras que Indios de Múzquiz enfrentarán en casa a la Academia.