América Femenil avanza a semifinales de Concachampions tras vencer al Orlando Pride

CIUDAD DE MÉXICO – El equipo femenino del Club América ha asegurado su boleto para las semifinales del Concacaf W Champions Cup (Concachampions) tras derrotar 2-0 al Orlando Pride de la NWSL. La victoria, sellada con goles de Kiana Palacios y Jana Gutiérrez, consolida a las Águilas del América como líderes indiscutibles de su grupo, demostrando su poderío en el fútbol femenino de la región.

El marcador se abrió temprano en el Estadio Azteca, cuando Kiana Palacios inclinó la balanza en el minuto 7 con un toque de zurda, aprovechando un rebote de la guardameta rival. A pesar de que el ritmo del partido se ralentizó en el segundo tiempo, el América Femenil recuperó el dominio, y en el minuto 75, la española Irene Guerrero asistió a Jana Gutiérrez para que colocara el 2-0 definitivo.

Clasificación y el reencuentro con ´La Maga´

Con este resultado, el Club América finalizó la fase de grupos como líder con 10 unidades, seguido por el Orlando Pride con 6 puntos. Esta victoria fue especialmente significativa, ya que el equipo estadounidense cuenta en sus filas con la jugadora mexicana Jacqueline Ovalle (La Maga), exjugadora de Tigres.

El entrenador del América, Ángel Villacampa, había revelado previamente que el equipo intentó fichar a Ovalle en dos ocasiones, señalando el alto perfil de la jugadora. El duelo marcó el reencuentro de Ovalle con el fútbol mexicano, aunque ahora vistiendo la camiseta de un equipo de la NWSL.

El pase a la Final Four de la Concachampions posiciona al América Femenil como un serio contendiente al título, y la Liga MX Femenil sigue consolidando su reputación como una de las ligas más competitivas de la región, logrando triunfos clave sobre equipos de la liga estadounidense. El próximo objetivo de las Águilas será asegurar el trofeo en las semifinales.