¿Pumas a la final por fútbol... o por reglamento? Pachuca cae y estalla la polémica en la Liga MX

Cuando el silbatazo final sonó en Ciudad Universitaria, la euforia explotó entre los universitarios. Pero también comenzaron las críticas, los reclamos y la eterna discusión que divide al futbol mexicano: ¿Pumas realmente eliminó a Pachuca o avanzó gracias al reglamento?

Los auriazules derrotaron 1-0 a Pachuca en la semifinal de vuelta del Clausura 2026 con un golazo de Jordan Carrillo al minuto 55, empatando el marcador global 1-1. Sin embargo, el boleto a la gran final no se decidió por más goles, tiempos extras o penales, sino por la posición en la tabla, un criterio que volvió a incendiar las redes sociales.

Mientras miles de aficionados de Pumas celebran una remontada de carácter tras caer en la ida, del otro lado los Tuzos y varios fanáticos del futbol cuestionan el sistema: "¿Cómo un equipo queda eliminado con el global empatado?" fue una de las preguntas que dominaron la conversación digital tras el partido.

Y es que Pachuca llegó con ventaja mínima luego del 1-0 conseguido en Hidalgo, pero no pudo resistir la presión en el Olímpico Universitario. El tanto de Carrillo terminó por inclinar la balanza a favor de unos Pumas que, gracias a haber terminado mejor posicionados en la tabla general, se quedaron con el pase a la final.

La controversia del reglamento

La narrativa ahora cambia por completo: de un equipo que venía siendo criticado tras perder la ida, Pumas pasó a convertirse en el "equipo del momento", y ya tiene enfrente a Cruz Azul en una final que promete drama, presión y cuentas pendientes.

Pero la pregunta incómoda sigue viva: si el global terminó empatado, ¿de verdad ganó el mejor... o ganó el reglamento?