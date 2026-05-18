Cruz Azul analiza regresar al Estadio Ciudad de los Deportes para la Final

La Final entre Cruz Azul y Pumas todavía no empieza... pero ya tiene su primera gran controversia: La Máquina no tendría claro dónde jugar como local y estaría buscando volver al Estadio Ciudad de los Deportes para recibir a los universitarios. Sí, el mismo inmueble que parecía historia para los cementeros ahora podría convertirse en el escenario de una definición por el título.

La Máquina enfrenta incertidumbre sobre su sede para la Final de la Liga MX.

La situación ya levantó cejas entre aficionados y analistas. ¿Cómo es posible que un finalista de la Liga MX llegue a la serie más importante del torneo sin una sede completamente definida? Mientras Pumas llega con la motivación a tope y un entorno aparentemente más estable, Cruz Azul enfrenta una novela extra fuera de la cancha: resolver dónde jugar la ida de la Final.

Todo apunta a que el Estadio Banorte (antes Azteca) ya no está disponible por temas relacionados con la organización rumbo al Mundial 2026, por lo que la directiva celeste analiza negociar de emergencia el regreso al Ciudad de los Deportes. La otra opción sería el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, una sede que ya utilizaron durante parte del torneo, aunque no termina de convencer a gran parte de la afición.

Pumas llega con ventaja al tener definida su sede en Ciudad Universitaria.

Y aquí nace el debate que incendia redes: ¿esto beneficia a Pumas? Porque mientras Cruz Azul busca casa a contrarreloj, los universitarios ya tendrían definida la vuelta en Ciudad Universitaria, con el apoyo total de su gente. Para muchos, el desorden logístico podría terminar pesando más de lo que parece en una final tan cerrada.

Pero del otro lado también hay quien lo ve diferente: volver al Ciudad de los Deportes podría despertar la nostalgia cementera y convertir el estadio en una caldera azul, algo que Cruz Azul no ha tenido de forma constante en los últimos torneos. ¿Regreso épico o improvisación desesperada?

Cruz Azul considera el Estadio Cuauhtémoc como alternativa para la Final.

La pregunta ya está en el aire y divide a los aficionados: ¿Cruz Azul está buscando ventaja o demostrando que llega a la Final completamente improvisado?