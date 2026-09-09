América acelera la búsqueda de un nuevo central y apunta a Santiago Ramos Mingo

Con el mercado de fichajes de la Liga MX en marcha y apenas dos días transcurridos, América ya trabaja contra el tiempo para encontrar al futbolista que ocupe el lugar de Sebastián Cáceres. La directiva azulcrema puso ahora su atención en el argentino Santiago Ramos Mingo, actual defensor del Club Bahía de Brasil.

De acuerdo con información obtenida por ESPN, América ya realizó una primera propuesta al conjunto brasileño para intentar concretar el fichaje de Ramos Mingo, quien mantiene contrato con el Club Bahía hasta diciembre de 2029.

¿Qué intentos realizó América por fichar a otros defensores?

Antes de centrar sus esfuerzos en el argentino, la directiva americanista había intentado incorporar a Alejandro Gómez, defensor de Tijuana. Sin embargo, la valoración económica establecida por Xolos fue considerada demasiado alta y las negociaciones no avanzaron, pese a los intentos de reducir el costo de la operación.

Con la opción de Gómez prácticamente descartada y el cierre del periodo de fichajes cada vez más cercano, América tuvo que ampliar su búsqueda fuera de México. En ese proceso apareció el perfil de Ramos Mingo, futbolista de 24 años que encaja con las características que pretende la institución.

Detalles sobre Santiago Ramos Mingo

Los contactos con el Club Bahía comenzaron de inmediato. Ramos Mingo surgió de las fuerzas básicas de Boca Juniors y posteriormente consiguió continuidad en la Primera División de Argentina con Defensa y Justicia. En enero de 2025 dio el salto al futbol brasileño.

La directiva del América considera necesario reforzar la zona central de la defensa y no pretende afrontar el semestre únicamente con Israel Reyes, Ramón Juárez y Miguel Vázquez. La salida de Sebastián Cáceres dejó la necesidad de incorporar a un jugador con experiencia para ocupar ese espacio.

Mientras las negociaciones por Ramos Mingo avanzan, las Águilas también contemplan otras alternativas. En caso de que la operación con el defensor argentino no llegue a concretarse, la directiva ya tiene otros nombres en el radar.

Lo que está definido es que América buscará sumar un defensa más a su plantilla antes del viernes, por lo que la búsqueda continuará a contrarreloj.