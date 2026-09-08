César Huerta regresa a Pumas tras su paso por Europa

César Huerta está de regreso con el Club Universidad Nacional, después de su paso por el fútbol del viejo continente. Luego de casi un año y ocho meses con el Anderlecht de Bélgica, el Chino volvió a los Pumas con ganas de revancha.

Para su segunda etapa con el equipo auriazul, el extremo mexicano sólo tiene un objetivo por cumplir. "[Tengo] mucho compromiso hacia la institución que me vuelve a abrir las puertas, que me vuelve a tratar muy bien y de muy buena manera; eso me hace a comprometerme de la mejor manera, con la institución, mis compañeros y el entrenador. Mi sueño personal es salir campeón con esta institución", declaró.

En entrevista para la sección "Desde La Cancha" del canal de YouTube del conjunto universitario, el mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026 habló sobre por qué aceptó volver a la Liga MX y portar la camiseta auriazul. "Fue difícil porque me costó muchísimo el poder cumplir mi sueño de jugar en Europa, pero una vez que vi que la disposición de Pumas era real, me facilitó mucho la decisión porque sabía que era un lugar a donde quería volver. Sinceramente, no me veía en tan corto tiempo jugando de nuevo en Pumas, pero los planes de Dios son perfectos y por algo me volvió a cruzar en el camino con el club que amo y me identifico; me deja muy feliz y sé que tomé la decisión correcta", se sinceró.

Acerca del compromiso que tiene con la afición en su segunda etapa con los Pumas, el Chino Huerta reconoció que va a entregar "el 200 por ciento en todo". "La Chinomanía me representa mucha responsabilidad porque sé que las exigencias son altas, me hace prepararme de la mejor manera física y mentalmente para estar a la altura y para poder responder dentro del campo, que al final es lo que vengo a hacer y es lo que me toca a mí hacer", manifestó.

El habilidoso jugador tricolor, quien metiera 20 goles y diera 15 asistencias en su primera etapa, señaló que espera volver a su mejor versión para contribuir a que el equipo auriazul salga del bache en el que se encuentra. "[Quiero] retomar lo más rápido posible, no mi máximo nivel porque siempre ahí tú te pones el techo, sino dar un escalón arriba, estar en un nivel superior. Eso me va a llevar a lo grupal, que es sumar de la mejor manera a un grupo que viene de jugar una final, que por ahí ahorita hay una mala racha, que es normal en todos los equipos, [pero] espero poder salir de esto grupalmente de la mejor manera y pronto", añadió el Chino Huerta previo a disputar su primer partido en su regreso a los Pumas.