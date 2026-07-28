Óscar Perea llega al América con experiencia internacional y vínculos con figuras de la Liga MX

América hizo oficial la incorporación de su primer refuerzo: el colombiano Óscar Perea, un futbolista de 20 años que arriba al club tras acumular experiencia en Colombia y Europa, además de contar con antecedentes junto a varios jugadores ligados a la Liga MX.

El atacante comenzó su formación en Atlético Nacional, institución a la que ingresó después de que su incorporación se retrasara un año debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19. Aunque fue aceptado cuando tenía 14 años, fue hasta 2021 cuando pudo integrarse al club.

Su crecimiento fue acelerado. Con apenas 16 años debutó en el primer equipo y, tiempo después, formó parte del plantel que conquistó la Superliga de Colombia y la Copa de Colombia en 2023.

¿Qué títulos ganó Óscar Perea en Colombia?

Durante esa etapa en Atlético Nacional coincidió con futbolistas que actualmente compiten en el futbol mexicano o que tuvieron un paso destacado por la Liga MX. Entre ellos se encuentra el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, quien era el guardameta titular del conjunto colombiano.

También compartió equipo con Álvaro Angulo, actual jugador de Pumas, con quien ahora se enfrentará en el Clásico Capitalino. A esa lista se suman Nelson Deossa, quien obtuvo títulos con Pachuca, y Dorlan Pabón, exjugador de Rayados.

¿Cuál fue el paso de Perea por Europa?

Antes de llegar al América, Perea también militó en el AVS de Portugal. Aunque no coincidió en la misma plantilla, defendió los colores del club portugués después de la etapa de Guillermo Ochoa, quien disputó la temporada 2024-2025 con ese equipo. Posteriormente, el colombiano se incorporó para la campaña 2025-2026.