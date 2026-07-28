Liga MX investiga presunto espionaje de Atlas en Santos

Atlas fue acusado de espionaje en el partido contra Santos; la Liga MX analiza investigar tras la polémica por un video en el Estadio TSM Corona.

Un presunto caso de espionaje durante el medio tiempo del partido Santos vs Atlas, disputado el 25 de julio de 2026 en la Jornada 2 de la Liga MX, generó polémica en redes sociales.

En un video de seguridad del Estadio TSM Corona se observa a personal con indumentaria del Atlas cerca del vestidor de Santos, presuntamente escuchando la charla técnica de Renato Paiva.

Tras el descanso, Atlas rompió el empate y ganó 1-0.

La Liga MX podría abrir una investigación de oficio sobre el incidente.

¿En qué consistiría el presunto espionaje?

De acuerdo con la denuncia, una persona del cuerpo técnico del Atlas permaneció de pie junto a la puerta del vestidor de Santos, presuntamente para escuchar la charla técnica que el entrenador Renato Paiva.

Los reportes señalan que las personas captadas pertenecen al cuerpo técnico del Atlas, encabezado por Hernán Crespo, específicamente sería el preparador físico Federico Martinetti.

Tras presunto espionaje llegó la victoria del Atlas

Tras el descanso, periodo en el que se habría dado el presunto espionaje del Atlas sobre Santos, los Rojinegros rompieron el empate para llevarse la victoria 1-0 gracias a un gol de Édgar Zaldívar al minuto 64.