Ausencia de Henry Martín en duelo entre América y Tigres

El Club América viaja a Monterrey con una ausencia sensible: Henry Martín, su histórico goleador y capitán, no formará parte del plantel que enfrentará mañana a Tigres en la quinta jornada del Apertura 2025 de la Liga MX.

El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo tras las molestias físicas que lo afectaron en los últimos entrenamientos y partidos, de acuerdo a un reporte de Gibrán Araige de TUDN.

Martín se quedó en Ciudad de México para trabajar en su recuperación y poder estar a disposición de André Jardine lo antes posible. El delantero fue titular en el triunfo ante Gallos Blancos de Querétaro el pasado sábado, disputando 75 minutos y fallando un penal, un detalle que subraya su influencia en el equipo cuando está en forma.

La ausencia de Henry Martín no sorprende del todo. En el último año, el delantero ha estado en la lista de bajas en varias ocasiones. Debutó en el torneo hasta la fecha 3 ante Necaxa, tras perderse los primeros encuentros, el Campeón de Campeones y el Play-In al Mundial de Clubes, arrastrando molestias desde la final de vuelta del Clausura 2025 ante Toluca. En ese partido fue sustituido al inicio del segundo tiempo.

Aún más, en el primer semestre de 2025 Martín sufrió otra lesión tras el duelo de octavos de final ante Chivas, que lo mantuvo fuera de acción durante ocho encuentros entre Liga MX y la Copa de Campeones Concacaf. Su último gol fue el penal que marcó en la semifinal de vuelta ante Cruz Azul, en un partido donde también asistió para el segundo tanto de su equipo.

Con esta baja, el América se mantiene en sexta posición con ocho puntos, mientras que Tigres, su rival de mañana, ocupa el segundo puesto con nueve unidades. La rivalidad entre ambos equipos se ha intensificado en los últimos cinco años, especialmente en partidos de eliminatoria, lo que hace que la ausencia de un jugador clave como Henry Martín cobre aún más relevancia.