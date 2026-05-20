América avanza a la final de la Copa de Campeones W: triunfo en Hidalgo

El América se clasificó a la final de la Copa de Campeones Concacaf W 2025-2026, al imponerse 4-1 al Gotham FC, en el Estadio Hidalgo; Scarlett Camberos, la figura del encuentro con dos anotaciones.

Las Águilas defendieron el nombre de México en la Concachampions Femenil, al cumplir las expectativas del Final Four y como las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil, título que levantaron el domingo ante las Rayadas de Monterrey.

El duelo comenzó accidentado, con una lesión de Ann-Katrin Berger (8') que vulneró su sector; Scarlett Camberos no desaprovechó un pase de Geyse que empujó para abrir el marcador.

Para la segunda mitad, Berger sucumbió ante las dolencias y su lugar fue tomado por la meta Shelby Hogan. La modificación fortaleció a las estadounidenses, quienes empataron con un gol de Esther González.

Pero las Águilas pusieron orden en el Hidalgo. De nueva cuenta Camberos impulsó el vuelo de las suyas, con el 2-1 (57'), mientras que Aylín Aviléz da señales de retomar su mejor nivel tras la pausa obligada por lesión en gran parte del Clausura 2026. Su reaparición inyecta confianza a las azulcremas ante el cambio en la plantilla que se avecina.

El cuarto gol lo brindó Camberos. Confirmó una gran noche al atinar su tiro penal (89').

De esta manera, el América y el estratega Ángel Villacampa se meten a la final y amenazan con un semestre redondo, por la posibilidad del doblete; su rival sale de la otra llave de Pachuca y Spirit Washington.