América y Cruz Azul se preparan para el Clásico Joven en el Estadio Banorte

Luego de una semana con polémica por el precio de los boletos para el América Vs Cruz Azul, se reveló que una de las zonas del Estadio Banorte se mantendrá inhabilitada para el Clásico Joven, ya que las adecuaciones para el Mundial 2026 continúan en el Coloso de Santa Úrsula.

En el partido que marcará el regreso de América al Estadio Banorte, Cruz Azul intentará llevarse los tres puntos y asegurar su lugar en la Liguilla del Clausura 2026, Clásico Joven para el que está contemplada una asistencia mayor a los 60,000 aficionados.

Para este duelo, a diferencia de lo que se vivió durante el México Vs Portugal, no todas las zonas estarán habilitadas en el Estadio Banorte, ya que una de ellas se mantendrá sin butacas y sin la posibilidad de albergar a los asistentes.

La zona 100 lateral, costado contrario al que se encuentran las bancas de los futbolistas suplentes y Cuerpos Técnicos, será la que se mantenga cerrada para el América Vs Cruz Azul de este sábado 11 de abril, esto debido a que anteriormente se podía apreciar el Banorte con butacas rojas y blancas, detalle que FIFA prohibe durante el Mundial 2026 y estarán modificando en estos días:

Hasta el momento se desconoce si la zona 100 estará habilitada para el América Vs Nashville correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final en la Concachampions 2026, duelo que se vivirá el martes 14 de abril y en donde las Águilas deberán imponerse para mantener el sueño de un nuevo título internacional tras una larga década.

De momento, América será el único equipo disputando sus partidos de local en el Estadio Banorte, ya que Cruz Azul recibirá sus compromisos en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla; tras el Mundial 2026, águilas, cementeros y el Atlante serán anfitriones en cada uno de sus compromisos.