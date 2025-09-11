El Clásico de México: Israel Reyes motiva al América para enfrentar al Guadalajara

Israel Reyes lanzó un dardo al orgullo del Guadalajara. Previo al Clásico de México, el defensa del América exhortó a los rojiblancos a presentarse con ambición, a comportarse como un grande y no pensar que por un juego podrían salvar la temporada.

No puedes salvar un torneo, salvar temporadas en las que no has hecho muy bien las cosas, por ganarle a tu al rival. Siendo un equipo grande, no aspiras a ganar un partido o al rival que siempre has tenido. Si te quieres sostener de este tipo de cosas, creo que no estás esperando grandes cosas. Nos esperamos a llegar a la final y ganarla", retó el central.

Al Clásico de México, las Águilas llegan con un mejor presente, al ocupar el segundo lugar de la clasificación, con 17 unidades, una de diferencia con el líder Monterrey y 13 por encima del Guadalajara.

Pero dichas realidades no hacen que Israel Reyes pierda el piso. En el juego más relevante de la fase regular, dejó las expectativas altas.

Sigue teniendo un sabor muy muy lindo, obviamente es un clásico. Creo que es el clásico más importante de esta liga. Obviamente nosotros lo tomamos así, el club lo toma así, cualquiera que le preguntes, no creo que juegue un partido normal durante todo el torneo más que éste. Y ganarlo nos generaría mucha más confianza", añadió el futbolista que vive su sexto torneo como azulcrema.

De igual manera, el defensor reconoció el favoritismo por el bando de Coapa.

Si estás como favorito, si estás en las apuestas arriba, pero nunca te crees que ya con eso ganaste, de lo contrario no se ganaría lo que hemos ganado hasta ahora. No nos mueve nada eso (ser favoritos)".

Y en lo individual, Israel Reyes aseguró que está motivado por la rotación a labores de contención, luego de pasar en la central y en la lateral derecha.

Año y medio en Puebla lo hice (jugar de contención), entonces me siento cómodo, me siento en una zona que en algún momento fue mi posición. Durante mucho tiempo también jugaba ahí (inicios). A Jardine le ha funcionado, nosotros nos hemos sentido muy bien, hemos encontrado una conexión con Álvaro Fidalgo, con Chiquito Sánchez, entonces lo disfrutas. Entonces va empezando la mitad del torneo y estoy muy emocionado por lo que viene".

Los elogios para el refuerzo francés Allan Saint-Maximin no paran en Coapa. Israel Reyes resaltó que "el talento que tiene es algo que no se ve todos los días" y no duda que el Clásico ayude a su integración.

Maxi acumula dos anotaciones en la Liga MX y su competencia interna ya se hizo notar con el resto de ofensivos.

Creo que nosotros como compañeros realmente cargamos un poquito lo que es el América. Se ha visto en los partidos que han entrado, ha hecho goles y muy buenas apariciones. Será su primer clásico, obviamente nos toca decirle de qué manera se juegan. Pero también está de más hablar con un jugador así, porque entra y te resuelve partidos".