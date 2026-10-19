Amílcar Carreón se lleva el Novato del Año 2026 en Monclova

El juvenil monclovense Amílcar Carreón obtuvo el galardón de Novato del Año 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. Con la designación al serpentinero zurdo, por segundo año consecutivo la distinción al mejor Novato salió de las filas de los Acereros de Monclova, luego de que en 2025 el jardinero Juan Mora se llevara al Horno más grande de México tal reconocimiento.

El nombramiento corrió a cargo del Comité Elector de las Nominaciones Especiales 2026, integrado por miembros del área deportiva, staff de coaches, cronistas, jefes de prensa y community managers de los 20 equipos de la LMB; además de medios de comunicación locales de las 20 plazas del circuito y medios nacionales.

Carreón se impuso en la elección a Joel Flores (Dorados), Antonio Almeida (Olmecas), Luis Carlos Martínez (Charros), Eduardo Mares (Guerreros), Valentín Hernández (Algodoneros), Aarón Lugo (Dorados), Irving Vázquez (Leones), Isaías Félix (Charros), Josué Gómez (Dorados) y Marcos Valenzuela (Tecos).

Carreón se convirtió en el quinto jugador en la historia de la Furia Azul que gana el premio al Novato del Año, uniéndose a Florentino Vázquez (1985), Germán Leyva (1989), Iván Terrazas (2006) y Juan Mora (2025).

Con 18 años de edad y oriundo de Monclova, Amílcar se presentó este año en la LMB y tuvo marca de 3-1 y un porcentaje de carreras limpias admitidas de 3.65 en 13 salidas, 12 de ellas como abridor. En 49.1 entradas de labor otorgó 14 bases por bolas y recetó 31 ponches.