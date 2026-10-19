Atlético Oriente se corona campeón en la Liga Municipal de Fútbol

En un partido que tuvo de todo: goles, expulsiones, errores, polémica y más; el Atlético Oriente se proclamó "Rey de Copas" en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol, tras vencer por 3 goles contra 2 a la Colonia Obrera.

La cancha de la Unidad Deportiva fue escenario de una final dramática, la cual se definió en los últimos instantes con una polémica jugada que desató reacciones encontradas. Mientras los orientales celebraron efusivamente el gol que les dio su primer título del Torneo Clausura 2026, todo el conjunto obrero explotó en una airada protesta contra el silbante Jorge Sandoval, inconforme con la validación del tanto decisivo firmado por Rodolfo González, alegando una falta sobre el arquero Jesús Antonio Gutiérrez.

El Atlético Oriente tomó ventaja al minuto 36 con gol de Giovani Zamora, mientras que Isaac Aguilar apareció al 40' para firmar un 2-0 que parecía encaminar a una fácil victoria. Pero en el complemento, la Obrera respondió de forma contundente y descontó desde el manchón por medio de Héctor Morado, mientras que Jesús Vázquez anotó al 69' para igualar los cartones 2-2.

Los últimos minutos del partido se disputaron a la máxima intensidad. El cronómetro marcaba el 87' cuando el Atlético Oriente dictó sentencia, tras una jugada en la que el arquero Gutiérrez rechazó mal y dejó el balón a los pies de González, quien no perdonó y firmó el gol de la victoria.

Mientras los orientales celebraban, toda la Obrera se abalanzó sobre el cuerpo arbitral para reclamar un foul sobre el guardameta en dicha jugada, falta que habría propiciado que el balón quedara suelto para que el ariete lo empujara a las redes. El árbitro Sandoval se mantuvo firme y validó el gol, expulsando a Carlos de Luna y Gustavo Borrego por los reclamos subidos de tono.

Tras la reanudación, a la Colonia Obrera ya no le alcanzó el tiempo para venir de atrás nuevamente, y el Atlético Oriente terminó adjudicándose la Copa.