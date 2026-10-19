Yankees de Nueva York mantienen a Aaron Boone como manager para la temporada 2027

Los Yankees de Nueva York mantendrán a Aaron Boone como manager para la temporada 2027, pese a que el equipo volvió a quedarse sin el campeonato de la Serie Mundial. El estratega recibirá una nueva oportunidad después de nueve campañas al frente de la organización, de acuerdo con información de MLB.com.

Una fuente confirmó la continuidad del timonel al reportero Bryan Hoch, aunque la directiva neoyorquina todavía no ha hecho comentarios al respecto. Boone afrontará el último año de su contrato y llegará a una década al mando de los Bombarderos del Bronx.

Los Yankees concluyeron la temporada regular de 2026 con 93 victorias, suficientes para quedarse con el primer puesto de comodín de la Liga Americana. La novena de Nueva York comenzó su participación en octubre con una barrida de dos partidos sobre los Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodines.

Los Rays de Tampa Bay, sin embargo, frenaron ese impulso y barrieron a los Yankees en la Serie Divisional. La eliminación dejó nuevamente a Boone sin el título que se le ha negado durante toda su trayectoria como manager de Grandes Ligas.

Boone ha sostenido a los Yankees entre los equipos más competitivos de las Mayores. El conjunto neoyorquino conquistó tres títulos de la División Este de la Liga Americana y obtuvo ocho clasificaciones a la postemporada durante sus nueve temporadas bajo su dirección.

La única ausencia se presentó en 2023, una excepción dentro de una etapa caracterizada por la presencia constante del equipo en octubre, aunque con resultados insuficientes para terminar con la espera por otro campeonato.

Los Yankees disputaron tres Series de Campeonato de la Liga Americana durante ese periodo y alcanzaron la Serie Mundial de 2024. Los Dodgers de Los Ángeles los derrotaron en aquella ocasión e impidieron que Boone coronara su gestión con el trofeo.

Nueva York acumuló 790 victorias en las nueve campañas de Boone, el segundo total más alto de las Grandes Ligas en ese lapso. Los Dodgers, con 849 triunfos, fueron la única organización que superó esa cifra.

Ese rendimiento ayuda a explicar la continuidad del manager, cuyo equipo ha encontrado la manera de mantenerse en la pelea durante la mayor parte de su gestión. La diferencia entre competir y conquistar el campeonato, sin embargo, sigue pendiente en su balance.

Boone llegará a 2027 con una nueva oportunidad y con el cierre de su contrato en el horizonte. Los Yankees volverán a apostar por el mismo dirigente para intentar transformar sus victorias de temporada regular en el título que no han conseguido durante sus nueve años al frente.

Aaron Boone volverá al dugout de los Yankees en 2027, pero sin una extensión de contrato. Sal Licata, durante el programa Baseball Night in New York, informó que el manager seguirá al frente del equipo bajo su acuerdo vigente, sin recibir años adicionales.

El estratega afrontará así la próxima temporada en el último año de su contrato, con su futuro más allá de 2027 todavía por definirse. La decisión de los Yankees garantiza su regreso para una décima campaña, pero deja pendiente una apuesta de mayor plazo por el dirigente que aún busca su primer título de Serie Mundial como manager.