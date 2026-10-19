Leonas se coronan campeonas en la Liga de Voleibol Rangelitos

La escuadra de Leonas ascendió al trono en la categoría femenil de la Liga de Voleibol Rangelitos, tras imponerse en cinco intensos sets ante AVR, en la gran final de la temporada que se disputó el pasado domingo en el Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Las felinas hicieron valer su experiencia con un gran regreso en el quinto y definitivo episodio para inclinar la balanza a su favor, consiguiendo un campeonato en el circuito coordinado por Pedro Rangel.

En encuentro programado a ganar tres de cinco sets, las Leonas tomaron la iniciativa al imponerse 25-21 y 25-22 de manera consecutiva, para aproximarse al título. Pero el juvenil conjunto albiazul respondió de forma oportuna y recortó distancia con parciales de 25-17 en el tercer episodio, mientras que en el cuarto selló un 25-12 que niveló el partido y llevó la definición al límite.

El quinto y decisivo capítulo se tornó en una intensa disputa entre ambas escuadras, las que dejaron todo en la cancha en su búsqueda del título. Las Leonas sacaron la mejor parte, al imponerse por 16-14 para adjudicarse el campeonato en una reñida y dramática final.