Benjamín Gil se disculpa con la afición de Diablos Rojos y busca el campeonato

Benjamín Gil reconoció que se equivocó y que sus declaraciones del pasado pudieron ofender a la afición de los Diablos Rojos del México. En entrevista exclusiva para Excélsior, previa a su presentación oficial como mánager escarlata, el tijuanense asumió la responsabilidad por sus palabras y aseguró que llega con una entrega total para buscar campeonatos.

"No fue mi intención de ofender, pero a fin de cuentas asumo la responsabilidad que a lo mejor sí lo hice. Y adelante. Fue mi equivocación, pero vengo a dar lo mejor de mí, a tratar de ganar campeonatos, regalarle a la afición, a la organización, grandes recuerdos, momentos vividos bonitos y campeonatos", expresó.

Gil explicó que aquellas declaraciones correspondieron a una etapa en la que defendía a otra organización. Ahora, con el uniforme de los Diablos, sostuvo que mantendrá ese compromiso con sus nuevos colores.

"En ese momento estaba defendiendo otros colores y era el manejador de otro equipo. A fin de cuentas, defiendo yo a quien esté, lo defiendo a muerte. Mi entrega es total para Diablos", afirmó.

El nuevo mánager escarlata sabe que deberá construir su relación con los seguidores a partir de lo que haga al frente del equipo. Su respuesta ante ese desafío fue directa: "Vengo a ganar campeonatos".

Benjamín Gil también dejó claro que la exigencia de los Diablos Rojos, donde quedarse cerca del título resulta insuficiente, coincide con su manera de entender la competencia.

"Me encanta", respondió cuando se le preguntó por la responsabilidad de dirigir a una organización que exige el campeonato.

"Para mí es ganar o ganar. Y si la afición de Diablos es así, pues qué bueno, porque yo también soy así", agregó.

Gil recordó que vivió esa presión con los Tomateros de Culiacán, tanto en su etapa de jugador como de manejador, y aseguró que la demanda de resultados también se reflejará dentro del equipo.

"Yo encantado, encantado que tengamos una afición que exija. Así como me exigen a mí, yo exijo a mis coaches y a mis jugadores, y me entrego totalmente a prepararlos de la mejor forma y hacer los ajustes necesarios para tener esa oportunidad de estar levantando el trofeo".

El tijuanense reveló que dirigir a los Diablos Rojos del México era una aspiración que había considerado conforme avanzaba su carrera como mánager en el béisbol de verano.

"Sí he tenido la ilusión de en algún momento ser manejador de Diablos", compartió. "Tenía algunos cuantos equipos en la mira para un futuro y, en el tope de la lista, Diablos".

Gil destacó la estructura de su nueva organización y vinculó su llegada con el objetivo que persigue en cada equipo.

"A fin de cuentas, lo que quiero es ganar campeonatos y esta organización es la que más campeonatos ha ganado. Es una tremenda organización y una organización muy bien estructurada en la forma en la que hacen las cosas".

Benjamín Gil advirtió que los títulos anteriores deben quedar atrás cuando comienza la búsqueda de otro campeonato. Esa postura, explicó, aplica tanto para su trabajo con los Charros de Jalisco en invierno como para su nueva responsabilidad con los Diablos en verano.

"A los jugadores que estuvieron en el bicampeonato de Diablos hace dos años, qué bueno, qué bueno que lo celebraron, pero eso ya pasó. Ahora tenemos que ganar este campeonato que viene", señaló.

El manejador aseguró que ya trabaja con la directiva escarlata para preparar la siguiente temporada y fijó su objetivo en levantar el trofeo en septiembre de 2027.

"A la mayor parte de la afición de Diablos no la conozco, pero yo ya les tengo cariño y mi entrega es total", expresó.

Gil prefirió mirar hacia ese reto antes que detenerse en los logros que ha acumulado en su carrera.

"Llegará el momento en el que podemos pensar en las cosas que se han logrado", dijo. "Prefiero ocupar mi mente en qué cosas tengo que hacer para ser mejor y para ganar más campeonatos."