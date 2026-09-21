Ana Muñoz se clasifica al Mundial de Karate en Polonia

Ana Victoria Muñoz Saucedo aseguró su lugar en el Campeonato Mundial de Karate que se celebrará del 14 al 18 de octubre en Polonia, luego de superar el proceso de selección nacional y cerrar una temporada con resultados internacionales que la colocaron entre las mejores del ranking de México.

A lo largo del año, la atleta acumuló actuaciones destacadas en competencias y concentraciones, entre ellas una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano y una plata en la Copa Norteamericana. Estos resultados, además de otros desempeños favorables, fueron determinantes para mantenerse dentro del grupo de las mejores exponentes del ranking nacional.

El boleto mundialista se definió apenas hace unos días mediante un control técnico realizado en las instalaciones de CONADE, en Ciudad de México, donde cuatro atletas protagonizaron un round robin. Ana disputó tres combates ante representantes de Guanajuato, Ciudad de México y Yucatán, y al finalizar la jornada se quedó con el primer lugar para obtener la convocatoria a la justa mundial, en la categoría Senior.

La experiencia acumulada durante los últimos años también ha sido un factor importante en su evolución deportiva. La atleta ha tenido participación en competencias nacionales e internacionales, además de concentraciones en distintos puntos del mundo, lo que le ha permitido conocer diferentes estilos de combate y entender mejor la dinámica que actualmente existe en su disciplina.

Dentro de ese proceso, destaca su preparación con la selección nacional y las concentraciones realizadas en Egipto y España. La karateka considera que estos campamentos le han permitido ganar experiencia y confianza.

Con el Campeonato Mundial de Polonia en el horizonte, Ana ya tiene claro que el siguiente objetivo de mediano plazo son los Juegos Panamericanos de 2027. Su prioridad inmediata, sin embargo, está puesta en la preparación y en aprovechar la oportunidad de representar a México, afrontando la competencia con la emoción propia de vestir los colores nacionales y con la convicción de pelear por un lugar destacado.