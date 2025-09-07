América pierde frente al DC United en partido de preparación

El América se volverá a casa con la vergüenza a tope. A pesar de ser un amistoso de fecha FIFA, el orgullo azulcrema quedó golpeado al perder frente al DC United (1-3), el peor equipo de su conferencia en la Major League Soccer (MLS), en el Audi Field de Washington.

Las Águilas fueron mejores en el primer tiempo. Sólo les faltó capitalizar el gol. El más cerca de conseguirlo, el francés Allan Saint-Maximin, quien reventó el poste izquierdo del portero (7´). Después de ese aviso, Henry Martín -en su reaparición tras molestias físicas- y Víctor Dávila trataron de hacerse notar, pero sin éxito.

Además del atacante francés, Kevin Álvarez cumplió con una destacada actuación. El lateral de las Águilas no se guardó el sacrificio en el amistoso, con prometedores desbordes y pases cortos en el área que daban la impresión de que los cremas serían los primeros en tomar la ventaja.

Pero el equipo dirigido por André Jardine perdió ese dominio a la par del segundo tiempo. Cuatro minutos después de reanudado, el marcador se abrió de manera espectacular, con una tijera de Joao Peglow.

El mediocampista brasileño no la pensó dos veces y aprovechó un mal rechace de Ralph Orquín dentro del área, luego de una serie de rebotes derivadas de una atajada de Rodolfo Cota.

No tardó el América en equilibrar el encuentro (53´). El meta Jordan Farr poco pudo hacer, para evitar el autogol de Lukas MacNaughton mientras marcaba por la espalda a Henry Martín.

Nada duró el festejo de las Águilas y de sus cientos de fanáticos presentes en el Audi Field. La jugada inmediata resultó en el descuento 2-1, obra de Caden Clark y un disparo cruzado.

Al minuto 60, Jardine cambió a la mayoría de sus elementos, aunque se mantuvo con Saint-Maximin como referente del ataque. Sin embargo, los dirigidos por René Weiler supieron jugar con la presión del equipo mexicano y todavía les alcanzó para una tercera anotación, con Gabriel Pirani (93´).

Los ánimos de la tribuna americanista se atizaron en enojo y hasta polémica, al expresar en cinco ocasiones el grito prohibido por la FIFA ("¡ehhh, pu...!") durante los despejes del guardameta local.

Con seis ausencias por llamados a selección, Jardine sorteó este compromiso en territorio estadounidense, en el que buscará las mejores conclusiones para alistar la reanudación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el Clásico Nacional ante el Guadalajara (13 de septiembre).

Mientras que el DC United se reconforta con esta victoria tras el desastre que ha sido su campaña en la MLS, con 24 puntos que lo tienen en el último lugar de la Conferencia del Este junto con el Montreal.