Ana Victoria Muñoz Saucedo inicia participación en Youth League Monterrey 2025

La karateka Ana Victoria Muñoz Saucedo iniciará este jueves su participación en la Youth League Monterrey 2025, evento que será su última prueba antes de afrontar los Juegos Panamericanos Junior 2025.

La monclovense se encuentra lista para competir en la Youth League en la forma de kumite, dentro de la categoría U-21 y menos de 68 kilogramos, en la que no sólo buscará colocarse en el podio, sino también afinar detalles técnicos y físicos para su participación en los Panamericanos que se realizarán a mediados del presente mes en Asunción, Paraguay.

Como parte de su preparación para ambos torneos, Muñoz Saucedo realizó una larga concentración con la Selección Nacional en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento; además, también viajó a Egipto para entrenar y foguearse con atletas de aquel país.

De esta manera, Ana Victoria entrará en acción hoy dentro de la Youth League con el objetivo de hacer un buen papel, posteriormente viajará a la Ciudad de México para iniciar una nueva concentración con el selectivo azteca. Será el 17 de agosto cuando la comitiva mexicana haga el viaje a Asunción, Paraguay, mientras que el día 21, la monclovense debutará en dicha justa.

Cabe recordar que Ana Victoria Muñoz Saucedo se clasificó a los Juegos Panamericanos Junior 2025 después de ganar la medalla de plata en el torneo clasificatorio que se celebró el año pasado en San Paulo, Brasil.