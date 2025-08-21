Destacada actuación de Ana Victoria Muñoz Saucedo en Juegos Panamericanos Junior 2025

Ana Victoria Muñoz Saucedo volvió a alzar la bandera mexicana en un podio internacional al adjudicarse la medalla de bronce en la categoría -68 kilogramos de karate femenil, durante su destacada participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se celebran en Asunción, Paraguay.

En una jornada llena de intensidad y emociones sobre el tatami, Ana Victoria enfrentó un duro camino hacia el podio. Su debut en la ronda eliminatoria no fue sencillo, pues debutó con una derrota ante una sólida competidora de Venezuela, en el primer combate de la justa.

Sin embargo, la joven monclovense sacó la casta para levantarse de ese tropiezo. En su segundo enfrentamiento, derrotó a la representante de Chile con puntuación de 3-1, y posteriormente impuso condiciones frente a la atleta ecuatoriana con un claro 4-1, resultado que le otorgó el pase a las semifinales como una de las mejores competidoras del Grupo 'B'.

Ya en la antesala de la final, Ana Victoria se enfrentó a la representante de Puerto Rico, una rival de gran nivel que terminó imponiéndose en un combate reñido, con lo cual la mexicana quedó fuera de la disputa por el oro. A pesar de la derrota ante la boricua, la destacada actuación de Muñoz Saucedo le valió para adjudicarse la medalla de bronce, consumado otra gran representación del karate nacional y confirmando su lugar entre las mejores del continente en su división.

'Inicié perdiendo, pero mi pensamiento siempre fue ir una pelea a la vez, entonces eso me ayudó mucho a continuar más segura en las otras peleas', señaló la atleta tras su participación en los Juegos Panamericanos Junior.

'Estoy muy contenta por esta medalla, pasaron muchos meses para poder llegar a este momento y estoy muy agradecida con Dios porque me da las fuerzas día a día para llevar las concentraciones, las competencias previas. Esta medalla es para mi por el esfuerzo que hice', agregó.