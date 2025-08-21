¡Todo listo! Edson Álvarez ficha por el Fenerbahçe de Mourinho

Edson Álvarez ha definido su siguiente destino futbolístico. Tras varios días de conversaciones, el mediocampista mexicano dejará Inglaterra para continuar su carrera en el fútbol turco, donde se unirá al Fenerbahçe bajo las órdenes de José Mourinho.

Según el periodista especializado Fabrizio Romano, el conjunto otomano llegó a un acuerdo con el West Ham United para incorporar a Álvarez en calidad de préstamo por una temporada. Además, el trato contempla una opción de compra, aunque no se dieron a conocer los detalles económicos del mismo.

El futbolista viajará este mismo día a Estambul para someterse a los exámenes médicos correspondientes y unirse cuanto antes a su nuevo equipo.

Una pieza clave en la negociación fue José Mourinho, quien se involucró directamente en el proceso. De acuerdo con Romano, el técnico portugués conversó personalmente con Álvarez para manifestarle su interés y convencerlo del proyecto deportivo, en el que destaca la posibilidad de disputar competiciones europeas. El Fenerbahçe está actualmente en la fase previa de la UEFA Champions League, enfrentándose al Benfica, con el pase en juego para la próxima semana.

Con este fichaje, Edson Álvarez se convierte en el sexto jugador mexicano en participar en la Superliga de Turquía, y el segundo en vestir los colores del Fenerbahçe. En el pasado, futbolistas como Sergio Almaguer, Antonio de Nigris, Giovani dos Santos, Rogelio Funes Mori y Diego Reyes también probaron suerte en el balompié turco.