Rangers arrasan a Astros en debut de categoría 9-10 años

Con una ofensiva encendida desde el arranque y sólido relevo monticular de Franco Trinidad, los Rangers tuvieron un debut triunfal en la categoría 9-10 años tras superar con pizarra de 10 carreras a 6 a la novena de Astros, en el encuentro que marcó el inicio de la tercera campaña del circuito de pelota infantil.

En la primera entrada, los vigilantes mostraron su poder ofensivo al fabricar un explosivo rally de cinco carreras, que les dio una ventaja tempranera. El ataque continuó en el tercer episodio con 2 rayitas más conseguidas por Matías Chávez y Franco Trinidad, mientras que la quinta tanda, el mismo Chávez, Joshua Rangel y Eleazar Castro elaboraron una triple producción que selló el triunfo de la novena fronterense.

Por su parte, los Astros descontaron en el primer capítulo con anotación de Mateo Hernández, después sumaron 2 más en el segundo inning por medio de Alexis Cortez y Joaquín Lira. En la tercera entrada, Edwin Ibarra consiguió la cuarta rayita, y más tarde, en el sexto rollo, él mismo apareció con un sendo doblete productor de 2 carreras para cerrar la cuenta.

La ofensiva fronterense fue comandada por Matías Chávez, quien se fue de 3-2 con un par de dobletes y 3 rayitas pintadas, mientras que Joshua Rangel y Cristian Delgado también lucieron con efectividad de 3-2.

En la loma de los disparos del Cefare, Franco Trinidad fue pieza fundamental para el triunfo, con relevo de 3 entradas sin permitir hit ni carrera, con 6 ponches y cuatro boletos, para adjudicarse su primera victoria de la campaña. A su vez, el revés fue para Edwin Ibarra, quien inició el juego por Astros, pero sólo pudo mantenerse 2.1 innings, recibiendo 7 anotaciones.