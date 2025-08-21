Los Amigos de Garín y Real San Francisco definen liderato en la Liga Mayor de Fútbol

La Liga Mayor de Fútbol tendrá un cierre dramático este fin de semana, cuando Los Amigos de Garín y Real San Francisco salgan a definir el liderato general en la última fecha del calendario regular.

Ambos conjuntos llegan al final de la campaña igualados en la cima de la clasificación con 15 puntos, aunque con trayectorias ligeramente distintas. Los Amigos han sido consistentes a lo largo del torneo, con un balance de 4 victorias, 3 empates y una sola derrota. Por su parte, Real San Francisco ha mostrado un juego más ofensivo, pero también más arriesgado, con 5 triunfos y 3 derrotas en su haber.

Tanto los Amigos como el conjunto franciscano ya tienen asegurado su boleto a la siguiente fase, pero saldrán a buscar el primer lugar de la tabla para tomar un envión anímico de cara a una liguilla que pinta bastante intensa.

Por su parte, Ferretera Villarreal sigue muy de cerca a los punteros, con 14 unidades, y también tiene posibilidades de escalar posiciones si logra una victoria y se combinan otros resultados. Más abajo, Médicos acumula 12 puntos y aún tiene margen para pelear un mejor puesto en la clasificación.

En la parte media de la tabla, Atlético Español y Palmeiras comparten créditos con 10 unidades, mientras que La Sierrita registra 9 puntos, Deportivo Pegasso cuenta con 7, y Simas es el sotanero con apenas 5 unidades en su haber.

JUEGAN LA ÚLTIMA FECHA

La última jornada se disputará este sábado en punto de las 5:00 de la tarde, iniciando en la cancha Lorenzo Mendoza donde La Sierrita enfrentará a Los Amigos de Garín, a la vez que Deportivo Pegasso y Atlético Español se medirán en el Xochipilli 1, mientras que Palmeiras y Médicos jugarán en el Xochipilli 2. Por su parte, Real San Francisco visitará a Ferretera en la Secundaria, a las 5:30 de la tarde.