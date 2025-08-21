Equipo Polonia-Unión se impone en la Liga Master-Oro

El equipo Polonia-Unión reafirmó su buen paso en la categoría 55 años y más de la Liga Master-Oro, tras imponerse con un claro 4-2 ante la Colonia Obrera, en duelo que disputaron la tarde del miércoles en la cancha de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda.

Con una gran exhibición colectiva, la "unión polaca" sumó su segundo triunfo consecutivo y alcanzó los 9 puntos en el presente torneo, para afianzarse en los primeros lugares de la tabla general. Por su parte, los obreros se estancaron con 6 unidades.

Gerardo de Jesús González tuvo una destacada actuación al firmar un doblete que fue clave para inclinar la balanza a favor de la escuadra fronterense. Abelardo Armendáriz se sumó a la causa con un tanto, mientras que un desafortunado autogol por parte de la zaga obrera terminó complementando la ventaja.

Por su parte, los obreros contaron con anotaciones de Miguel Morado y Efrén Pérez, las que fueron insuficientes para evitar la derrota.

TRIUNFO INDEPENDENTISTA

El Independiente de Monclova aseguró el subliderato de la categoría 55 años y más tras superar al Miravalle por holgado marcador de 3-0, en cotejo que libraron en la cancha de la colonia Mezquital.

Un doblete de Mauricio Cantú y anotación de Jesús Ricardo Briseño le valieron a la escuadra independentista para labrar su quinto triunfo de la campaña, instalándose en el segundo puesto de la tabla con 15 unidades; por su parte, la "Mira" se quedó con 12 puntos tras la derrota.