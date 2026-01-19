Allan Saint-Maximin descontento con el América tras partido en Pachuca

En el América, cuando hay crisis, las tormentas se desatan una tras otra. Al problema futbolístico que se junta con la falta de refuerzos, ahora se le une la incomodidad de Allan Saint-Maximin con el técnico André Jardine.

Aparentemente todo empezó con el partido en Pachuca en el que el francés no fue sacado como titular en comparación de Brian Rodríguez, uno de los favoritos de la afición y que había estado en la banca en el inicio del torneo.

A Maximin esta decisión no le agradó y se ha mantenido alejado de su técnico y del grupo, sobre todo en el regreso a Ciudad de México. En el América reina un ambiente de incertidumbre. Aunque Jardine pregona que viene la mejor versión, lo cierto es que desde el interior del club, desde el torneo pasado, observan a un equipo cansado y apático, sobre todo en lo mental.

Una fuente ha comentado en el anonimato que el problema se viene arrastrando desde el año pasado. "La verdad cuando empezó la liguilla pasada no fue como en otras ocasiones, que se veía a los jugadores con ansias, esta vez muchos notamos aquí adentro que ya querían que acabara todo y pues... así sucedió".

Allan Saint-Maximin le costó al América 10.3 millones de dólares en el mercado veraniego. Ha jugado 16 partidos y suma tres goles. En los últimos cuatro partidos del América ha disputado 143 minutos de 360 posibles y su presencia en el campo es diáfana. Él cree que sus números le dan para ser titular, pero la impaciencia ya reina en él. Suponía que para el juego ante Pachuca estaría entre los inicialistas, pero no fue así y ya está cansado.

Sin embargo, dentro del club, primero pensaron que su periodo de adaptación duraría seis meses, pero ahora tras un mes de este 2026 no ven claro que eleve su nivel. Es decir, el jugador está desesperado por jugar y el cuerpo técnico dubitativo porque no lo ven bien.

Ante eso, Maximin publicó un mensaje en Instagram alusivo a lo que vivió en Pachuca y lo que siente que está pasando. "Entendí que no bastaba con denunciar la injusticia; había que dar la vida para combatirla."