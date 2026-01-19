Real Occi logra emocionante victoria y avanza a semifinales de Primera B

La escuadra de Rec Audio validó los pronósticos al avanzar a la ronda semifinal de la categoría Primera 'B' con un categórico triunfo de 3-1 sobre Allende Jr., en encuentro que libraron el pasado domingo en la cancha del Polonia.

Las Aguilas, dirigidas por René Rodríguez, comenzaron a abrirse camino a la victoria en la parte complementaria, gracias a la contundencia de Roberto Reyes. El ariete del '14' en el dorsal firmó un doblete para soportar la ventaja, mientras que Héctor Mata se sumó a la causa con un tanto que le dio tintes de goliza al resultado.

A su vez, el conjunto allendista tuvo pocas oportunidades frente a la portería contraria, pero aprovechó una de estas para conseguir el gol de la honra por conducto de Miguel Meneses.

Con este resultado, Rec Audio reservó un lugar en la siguiente instancia del torneo, donde se enfrentará al líder Mada FC por el pase a la final.

Alejandro Patlán salió a la cancha con la mecha encendida y guio al Real Occi a la instancia semifinal de la categoría Primera 'B', tras vencer al Deportivo Rosalva por marcador de 4-3.

Patlán dio una clara exhibición de su contundencia al firmar 3 anotaciones con las que impulsó al conjunto de la colonia Occidental para sellar la victoria, la cual fue reforzada con un tanto de Gerónimo González. Por su parte, el Deportivo descontó con dianas de Brayan González, Julián García y Carlos Guzmán. De esta manera, el Real Occi se medirá ante Real Lauritos en la siguiente ronda.