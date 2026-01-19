Mbappé alza la voz tras los silbidos en el Bernabéu: "Si hay pitidos, que sean para todos"

Kylian Mbappé dio la cara en un momento delicado para el Real Madrid. A un día del enfrentamiento ante el Mónaco en la Champions League, el delantero francés compareció ante los medios en Valdebebas y abordó sin rodeos la polémica generada por los abucheos dirigidos a algunos de sus compañeros en el último partido.

Con 30 goles en la temporada y un entorno marcado por una semana agitada —tras la destitución de Xabi Alonso, la eliminación copera en Albacete y los silbidos hacia Jude Bellingham y Vinicius Jr.—, Mbappé mostró comprensión hacia la afición, pero también fue claro en su postura. Señaló que entiende las críticas cuando el equipo no responde, aunque dejó en claro que no comparte que los reproches se concentren en futbolistas específicos.

Apoyo a Vinicius Jr.

El atacante francés fue especialmente firme al respaldar a Vinicius, a quien defendió como compañero y como persona. Subrayó que el bajo rendimiento colectivo no es responsabilidad de un solo jugador y afirmó que el brasileño no estará solo, ya que todo el club lo respalda y debe protegerlo mejor.

Reflexiones sobre Xabi Alonso

Mbappé también se refirió con respeto a la salida de Xabi Alonso. Negó que el técnico haya fracasado en el club y recordó que se marchó antes de que se definieran los títulos. Destacó su conocimiento del fútbol moderno, la buena relación que mantiene con él y aseguró que se trata de una decisión institucional que el plantel debe aceptar, enfocándose ahora en apoyar al nuevo entrenador.

Finalmente, el delantero habló del duelo ante el Mónaco, un rival especial para él por ser el club donde inició su carrera profesional. Aseguró que el Real Madrid buscará la victoria para asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo y recalcó la importancia de mostrar agresividad y carácter, confiando en que las noches de Champions en el Bernabéu representan una ventaja clave.