Saint-Maximin desata inquietud en el América tras mensaje en redes

La situación del Club América atraviesa un momento delicado y no solo por lo mostrado en la cancha. Después del empate 0-0 frente a Pachuca, la atención se trasladó a las redes sociales, donde Allan Saint-Maximin publicó un mensaje que encendió las alertas en el entorno azulcrema y abrió la puerta a múltiples interpretaciones sobre su presente en el equipo.

El atacante francés compartió una frase de tono intenso y reflexivo que rápidamente provocó reacciones entre los seguidores del club: "Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia, era necesario dar la vida para combatirla". Aunque el mensaje no señala a nadie en específico, el contexto en el que aparece ha generado dudas sobre si se trata de una inconformidad personal o una crítica hacia la situación colectiva del plantel.

¿Qué provocó el mensaje de Allan Saint-Maximin?

La publicación surge en un momento complicado para Saint-Maximin, quien ha visto reducido su rol dentro del esquema de André Jardine. Luego de iniciar el torneo como titular en las primeras jornadas, su rendimiento fue disminuyendo, situación que derivó en su ausencia en el once inicial ante Pachuca. En ese encuentro, el francés ingresó hasta el minuto 87 para reemplazar a Brian Rodríguez, quien ha tomado ventaja en la disputa por la banda.

¿Cómo afecta esto al Club América?

La pérdida de protagonismo coincide con una baja en su aporte ofensivo. El atacante no ha logrado reencontrarse con el gol desde el pasado 2 de noviembre, cuando marcó ante León, una sequía que ha pesado en las decisiones del cuerpo técnico y que explica su reciente paso al banquillo. Mientras tanto, su mensaje continúa generando debate y mantiene en vilo a la afición americanista.