Gignac se despide de Tigres tras goleada 5-1 a Mazatlán

Andre-Pierre Gignac llegó al campo del Estadio Universitario de Nuevo León con la incómoda compañía de la incertidumbre de si estaría jugando su último partido con el equipo con el que se convirtió en una leyenda de la Liga MX. Pero el adiós debe esperar unos días más al francés, pues Tigres goleó 5-1 a Mazatlán para dejar de depender de otros y hacerse con uno de los últimos pases a la liguilla del torneo Clausura que están en disputa en la última jornada del torneo Clausura 2026.

Gignac ya muestra las secuelas del intratable paso del tiempo después de una década en México, en la que ha perdido las facultades que lo llevaron a convertirse en el máximo goleador en la historia de los Tigres, goles con los que ayudó a pavimentar un camino de 12 títulos, entre los que destacan la mejor época en la historia de la franquicia con cinco ligas.

La tarde era de nostalgia entre los aficionados felinos también fue el marco de la despedida de Los Cañoneros de Mazatlán, una franquicia que después de seis años en la Primera División dará paso con su certificado a los Potros de Hierro del Atlante a partir del próximo Apertura 2026. Su final fue el reflejo perfecto de un equipo que en seis años jamás disputó una fase final de la liguilla e hizo de los últimos sitios de la clasificación su sitio regular.

Los Cañoneros fueron el rival perfecto para una tarde en la que la tristeza no acompañara el adiós de Gignac con una eliminación. Fueron superados con amplitud por un rival que no necesitó emplearse a fondo para dominar el juego. A pesar de pelotear por muchos momentos, Tigres celebró su pase a la liguilla con una goleada.

El naturalizado Juan Brunetta subió el tanto al marcador con un soberbio disparo a los 15 minutos. A partir de ahí únicamente hubo un equipo en el campo del Universitario de Nuevo León, que hizo sus deberes para unirse al grupo de los clasificados a la liguilla y poniendo presión sobre América, Atlas, León y Tijuana, que tendrán que definir cuáles son los últimos dos equipos con pases a la segunda fase del campeonato.

Ya sin Gignac en el campo, luego de ser sustituido a los 55 en medio de una sonora ovación, Correa afianzó el triunfo felino con un disparo abajo dentro del área. Luego se desbordó el ataque felino ante una defensa inexistente.

Brunetta, hizo su tercer doblete del curso para a los 63 con otro disparo lejano que terminó en las redes. Diego Sánchez (81') y Ozziel Herrera (84) sellaron la sonora goleada con otras dos jugadas de primer nivel. La fiesta fue total para el subcampeón del pasado Apertura 2025.

Andre-Pierre Gignac disputó su último partido de fase regular con los Tigres, equipo al que llegó hace una década y con el que marcó una época como uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano. Mexsport

Los aficionados que colmaron las gradas del Estadio Universitario de Nuevo León disfrutaron al medio tiempo un video con el que la directiva felina rindió un homenaje a Gignac recordando muchos de sus goles a lo largo de esta década.

El ariete francés Gignac deja a los Tigres después de haberse convertido en el máximo goleador en la historia con 222 goles en 439 partidos; también dio 57 asistencias, estadísticas que sirven como credencial de presentación para reclamar un sitio entre los mejores extranjeros que han jugado en el balompié mexicano.