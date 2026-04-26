Pumas vencen a Pachuca: liderato en juego tras victoria

Los Pumas le arrebataron el liderato general a las Chivas de manera provisional, luego de vencer 0-2 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los dirigidos por Esteban Solari sufrieron una expulsión en los primeros minutos y otra al final, partido que también contó con un polémico penal.

Además de sumar su victoria 27 sobre el Pachuca en 82 enfrentamientos, los Pumas le quitaron el invicto como de local a los Tuzos, quienes sumaban nueve partidos sin perder en el Hidalgo, todos bajo el mando de Esteban Solari.

Pachuca 0 – 1 Pumas. Los dirigidos por Efraín Juárez iniciaron explosivos y al 4´ ya ganaban. Tras un rechace en un tiro de esquina por la banda derecha, Rober Morales envió un balón a segundo poste que fue rematado de cabeza por Uriel Antuna para vencer al capitán Carlos Moreno.

Pachuca se quedó con 10 futbolistas. Brian García vio la roja directa, luego de dar un patadón en una zona prohibida al minuto 5.

Pachuca 0 – 2 Pumas. Polémico penal. En un balón filtrado al corazón del área, Jordan Carrillo lo controló y se perfiló para rematar, pero sintió un contacto de Víctor Guzmán y fue al césped, por lo que el árbitro central Yonatan Peinado marcó la pena máxima. Robert Morales mandó su remate al centro de la portería, cuando Carlos Moreno se aventó hacia su lado derecho.

Con su victoria, Pumas llegó a 36 puntos, uno más que Chivas, que tiene 35 y que juega ante Juárez este mismo sábado.