México obtiene primer bronce en Campeonato Mundial gracias a Sebastián García Flores

Sebastián García Flores volvió a poner la bandera de México en el podio al conquistar, junto a la tapatía Andrea Becerra, la medalla de bronce en la modalidad de arco compuesto por equipos mixtos, dentro del Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se celebró el fin de semana en Gwangju, Corea del Sur.

La dupla mexicana se midió en el duelo por el tercer lugar a la representación de China Taipéi, integrada por Huang I-Jou y Chang Cheng Wei, quienes se apuntaron la primera ronda por 40-38. Sin embargo, García y Becerra mostraron temple y precisión para remontar, hasta asegurar la victoria con apretado marcador de 158-157, asegurando la primera medalla para México en esta justa mundialista.

Con esta nueva presea, García Flores sigue confirmando un 2025 de ensueño dentro de las competencias internacionales. Previamente, el arquero coahuilense había conquistado plata individual en la Copa del Mundo de Central Florida, en Estados Unidos, además de obtener plata por equipos en la Copa del Mundo de Shanghái, China, y plata por equipos mixtos en los Juegos Mundiales de Chengdu, China.

En cuanto a su actuación individual dentro del Mundial, García Flores fue eliminado en la tercera ronda por el turco Yagiz Sezgin, quien se impuso 148-144. En la prueba por equipos, México se despidió en la segunda ronda tras caer ajustadamente frente a Eslovenia por 232-230.

Pese a esto, el monclovense consumó una gran participación en tierras surcoreanas, consolidándose como uno de los arqueros mexicanos más destacados del momento y con la mira puesta en seguir sumando triunfos en el plano internacional.