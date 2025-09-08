Atleta Emilio García Hernández destaca en competencia de fisicoculturismo

Como parte de su preparación rumbo a la máxima justa nacional del fisicoculturismo, Emilio García Hernández participó este fin de semana en la tercera edición del Mr. Parras, donde refrendó su gran nivel competitivo con un par de preseas obtenidas.

El atleta monclovense, quien la semana pasada figuró en el de la Copa Lalo, repitió una actuación sobresaliente en Parras de la Fuente, donde se reunieron exponentes de diferentes municipios de Coahuila y estados vecinos.

En esta ocasión, García Hernández se adjudicó un segundo lugar en la categoría Veteranos 50-59 años, y un tercer lugar en Clasificados hasta 80 kilogramos, resultados con los que exhibió la solidez de su preparación y el buen nivel que atraviesa.

El auditorio de la Unidad Deportiva de Parras fue el escenario que albergó esta justa, organizada por el promotor Osiel Morales, y que contó con la presencia de jueces estatales y nacionales de prestigio, como Ismael Delgado, Miriam Alcázar, Héctor Garza y Jacob Rivas, quienes sancionaron las diferentes categorías en competencia.

"Se completó el tour de competencias. Fue difícil, pero se cumplió y por primera vez viajamos hasta Parras de la Fuente para competir en Veteranos y Clasificados, terminando satisfechos por la experiencia y los logros", declaró García Hernández a Periódico La Voz.

"Ahora, todo el esfuerzo y la disciplina está enfocada en el Clásico Mr. México 73, donde buscaremos pelear por otro podio", agregó el atleta sobre la justa nacional que está programada para el mes de octubre, en la Capital del país.