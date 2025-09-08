Triunfo contundente de D-backs sobre Diablos en la Liga de Béisbol de 40 años

Luis Rodríguez bateó grand slam en la primera entrada y Héctor Banda se fue de 4-4 con 2 impulsadas, para liderar el ataque con el que D-backs venció a Diablos por pizarra de 10 carreras a 4, en encuentro sabatino de la Liga de Béisbol de 40 años y más.

En el primer episodio, Banda estrenó el score tras ser remolcado por Néstor Zertuche con un doblete, luego, el abridor Luis Pérez llenó la casa tras otorgar pasaporte a Jesús Ramírez y recibir hit de Jesús Vega. Entonces, Luis Rodríguez apareció sobre el pentágono para conectar sendo batazo que cruzó la cerca del izquierdo y sumó 4 carreras más a la cuenta.

Los D-backs ampliaron la diferencia en el tercer rollo con jonrón solitario de Jesús Ramírez y anotaciones de Jesús Vega y el mismo Rodríguez, mientras que en el quinto capítulo le pusieron el cerrojo al triunfo con un par de rayitas pintadas por Miguel Trejo y Daniel Morales.

Por su parte, los Diablos alcanzaron a darle algo de decoro al score con una anotación de José de la Cruz en el fondo de la primera tanda, posteriormente Sergio Campos timbró en el cuarto rollo, mientras que Luis Esquivel y Damián López cerraron la tirilla en la séptima tanda.

En la serpentinera, Néstor Zertuche salió airoso tras 7 innings de labor en los que registró 4 carreras, 10 imparables y 2 ponches, mientras que la derrota fue para Luis Pérez quien trabajó 2 entradas y contó con 2 relevos.