Ramsés Oviedo y Jovany Flores destacan con goles decisivos en la victoria de Miravalle FC

Por Edson Rojas - 08 septiembre, 2025 - 07:46 p.m.
Triunfo ajustado de Miravalle FC sobre Aztecas Leandro Valle

El superlíder Miravalle FC batalló más de lo esperado para librar los cuartos de final de la categoría Premier. Con un apretado triunfo de 2-1 sobre los Aztecas de la Leandro Valle, la "Mira" logró avanzar a la siguiente ronda.

En partido disputado el domingo en la cancha principal de la Unidad Deportiva, la "Mira" dominó la parte inicial y encontró los goles en momentos clave para cimentar la victoria antes del medio tiempo.

Al minuto 31, Ramsés Oviedo abrió el marcador con un disparo certero, y unos instantes después, al 34´, Jovany Flores se hizo presente para ampliar la ventaja con el que sería el tanto definitivo.

La escuadra de la colonia Leandro Valle alcanzó a reaccionar antes del descanso y al minuto 40 apareció Arath Zamora para recortar la diferencia, lo que inyectó emoción al encuentro y abrió las esperanzas de los Aztecas para el complemento.

Ya en la segunda mitad, el duelo se tornó trabado en el medio campo, con roces constantes y pocas oportunidades claras frente a las porterías. A pesar de los intentos de los Aztecas por igualar, el muro defensivo del Miravalle se mantuvo firme y el marcador ya no se movió.

Con este resultado, Miravalle FC selló su pase a la ronda de semifinales, manteniendo viva la ilusión de redondear con el campeonato una temporada en la ejercieron un claro dominio durante la fase regular.

