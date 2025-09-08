Son Heung-min y Lee Kang-in: estrellas en duelo contra México

La Selección Mexicana afrontará un nuevo reto internacional este 9 de septiembre, cuando se mida a Corea del Sur en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El duelo se jugará en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), y servirá como una prueba importante para medir el nivel del equipo de Javier Aguirre frente a un rival con futbolistas de talla mundial.

Aunque el historial favorece al Tri, con tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos —incluyendo el recordado 2-1 en el Mundial de Rusia 2018—, el combinado asiático llega con jugadores capaces de desequilibrar en cualquier momento y que son referentes en las principales ligas europeas.

El nombre que más resalta en la convocatoria surcoreana es Son Heung-min, exjugador del Tottenham en la Premier League y ahora delantero de Los Ángeles FC. El capitán de Corea del Sur es considerado uno de los mejores atacantes del mundo gracias a su velocidad, definición y capacidad de generar peligro desde cualquier zona ofensiva. Su experiencia internacional y liderazgo lo convierten en la principal amenaza para la defensa mexicana.

Otro jugador a seguir es Lee Kang-in, mediocampista del Paris Saint-Germain. Con apenas 24 años, el joven surcoreano se ha consolidado como una de las promesas más brillantes de Asia y aporta creatividad, control de balón y visión de juego. Su presencia en el medio campo puede ser clave para conectar al ataque asiático.

Además de Son y Lee, Corea del Sur cuenta con futbolistas en ascenso como Bae Jun-ho, quien milita en el Stoke City de Inglaterra y se ha caracterizado por su despliegue físico y capacidad de recuperación. Su aporte será fundamental en el trabajo defensivo y en el equilibrio del equipo.

Con estas piezas, Corea del Sur promete ser un rival complicado para México, que llega con figuras como Hirving Lozano, Orbelín Pineda y Raúl Jiménez en buen momento. El amistoso en Nashville no solo pondrá a prueba el desempeño del Tri, sino que también mostrará hasta dónde puede llegar una generación surcoreana que busca consolidarse en la élite del futbol mundial.