Andrés Guardado anuncia su retiro de la Selección Mexicana

El actual jugador del Real Betis, Andrés Guardado, dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram que este ya no participará en la Selección Mexicana, poniéndole fin a su larga trayectoria como el capitán del Tricolor.

"Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx ! ... imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!!" escribió el jugador en su cuenta.

Andrés Guardado participó por primera vez a la Selección Nacional en un duelo amistoso contra Hungría el 14 de diciembre de 2005 y debutó al entrar de cambio por José Antonio Olvera al minuto 69 de partido.

El Príncipe es reconocido como uno de los mejores jugadores de la selección mexicana y uno de los mas memorable de Concacaf, pues este disputó cinco Copas del Mundo, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, para un total de 13 encuentros jugados.