Arranca la Liga de Béisbol de 40 años con emocionante jornada inaugural

Tras una fallida conclusión de la primera Temporada del 2025, en la que el equipo de Charros dejó tirada la final, la Liga de Béisbol de 40 años y más se alista para iniciar una nueva edición, este fin de semana.

Con la participación de 9 equipos, el circuito de pelota arrancará una nueva justa el próximo sábado. La primera serie iniciará en punto de las 4:00 de la tarde en el diamante del Parque Ferrocarrilero de Frontera, donde Rieleros, finalista de la campaña anterior, recibirá la visita del equipo de Gigantes.

A la misma hora, el equipo Estrellas del Oriente saltará al diamante de la colonia San Miguel para hacerle frente al tradicional equipo XX de Estancias, mientras que el campo 4 del Deportivo AHMSA será escenario del duelo entre Orioles y Metalúrgicos.

Finalmente, la primera jornada concluirá en la Unidad Deportiva Armando “El Güero” Pruneda de Frontera, donde Potros y Diablos jugarán por su primer triunfo de la campaña a partir de las 5:00 de la tarde, a la vez que D-backs descansará en la serie inaugural.