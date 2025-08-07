Contactanos
Arranca la Liga de Béisbol de 40 años con emocionante jornada inaugural

Con la participación de 9 equipos, la Liga de Béisbol de 40 años dará inicio a una nueva justa el próximo sábado

Por Edson Rojas - 07 agosto, 2025 - 07:58 p.m.
Tras una fallida conclusión de la primera Temporada del 2025, en la que el equipo de Charros dejó tirada la final, la Liga de Béisbol de 40 años y más se alista para iniciar una nueva edición, este fin de semana.

Con la participación de 9 equipos, el circuito de pelota arrancará una nueva justa el próximo sábado. La primera serie iniciará en punto de las 4:00 de la tarde en el diamante del Parque Ferrocarrilero de Frontera, donde Rieleros, finalista de la campaña anterior, recibirá la visita del equipo de Gigantes.

A la misma hora, el equipo Estrellas del Oriente saltará al diamante de la colonia San Miguel para hacerle frente al tradicional equipo XX de Estancias, mientras que el campo 4 del Deportivo AHMSA será escenario del duelo entre Orioles y Metalúrgicos.

Finalmente, la primera jornada concluirá en la Unidad Deportiva Armando “El Güero” Pruneda de Frontera, donde Potros y Diablos jugarán por su primer triunfo de la campaña a partir de las 5:00 de la tarde, a la vez que D-backs descansará en la serie inaugural.

