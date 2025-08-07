Anuncian a los nominados para el Balón de Oro 2025

La prestigiosa revista France Football ha dado a conocer este jueves a los nominados al Balón de Oro 2025, así como a los candidatos de todos los premios que se entregarán en la esperada ceremonia del 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París.

Entre los 30 futbolistas que aspiran al máximo reconocimiento individual del fútbol masculino, destacan jóvenes como Lamine Yamal, figuras consolidadas como Vinicius Jr. y goleadores como Lautaro Martínez. También aparecen nombres como Alexis Mac Allister, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland y Harry Kane, en una edición cargada de talento global.

Por otro lado, el argentino Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a ser nominado al Premio Yashin, que distingue al mejor arquero del año.

La edición 2025 llega con importantes cambios en su estructura, ya que por primera vez se otorgarán también reconocimientos individuales en la rama femenina: Mejor Portera, Mejor Jugadora Joven y Máxima Goleadora, marcando un paso relevante hacia la equidad de género en el fútbol.

Los premios también incluirán los tradicionales Trofeo Kopa (al mejor jugador joven), y galardones para entrenadores y mejores equipos del año. La evaluación de candidatos se basa en tres criterios: rendimiento individual, logros colectivos y juego limpio, considerando el periodo entre julio de 2024 y junio de 2025.

El jurado encargado está compuesto por 100 periodistas de los países mejor posicionados en el ranking FIFA (categoría masculina) y 50 en la categoría femenina.

Desde que se desligó de la FIFA en 2016, el Balón de Oro ha sido entregado a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Karim Benzema y Rodri, último ganador tras brillar con el Manchester City y la selección española.