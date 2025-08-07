Raymundo Rodríguez anota cuatro goles en la victoria de Miravalle sobre Fiorentina

El equipo de Miravalle no mostró piedad ante la escuadra de Fiorentina, a la que le propinó una contundente goleada de 11-0 en disparejo duelo que sostuvieron dentro de la cuarta jornada de la Liga de Fútbol Master-Oro.

Desde el silbatazo inicial, los de "Mira" impusieron condiciones con un ritmo de juego ofensivo que desbordó a una Fiorentina carente de capacidad defensiva. La figura indiscutible del encuentro fue Raymundo Rodríguez, quien brilló con luz propia al firmar un póker de goles que encaminaron la aplastante victoria.

El ataque de Miravalle también encontró respaldo en Mario Montaño y José Rodríguez, ambos con un doblete, mientras que Faustino Ibarra, Jesús Terrez y Jesús López aportaron un tanto cada uno, completando la humillación para una Fiore que tuvo su peor tarde en lo que va de la campaña.

CANTAN LOS TECOLOTES

En otro compromiso correspondiente a la categoría 55 años y más del circuito Master-Oro, los Tecolotes de la colonia Obrera SUMARON una importante victoria al superar por 2-1 al aguerrido equipo de Polonia-Unión, en un encuentro disputado el miércoles por la tarde.

El artífice del triunfo para los emplumados fue Martín Romero, quien firmó un doblete que resultó suficiente para asegurar la ventaja. Por parte de la "unión polaca", el descuento fue obra de Gerardo Palacios, quien dio esperanzas a su equipo, pero no fue suficiente para evitar la derrota.