Monclova se enorgullece de Suseth Hernández Reyes en el Campeonato Internacional de Boxeo

La joven promesa del boxeo monclovense, Suseth Hernández Reyes, ha sido oficialmente convocada por la Federación Mexicana de Boxeo para integrar la selección nacional que participará en el Campeonato Internacional BOXAM 2025, que se celebrará del 6 al 12 de octubre en Alicante, España.

Con tan solo 16 años de edad, "Susy" fue convocada como parte del combinado mexicano en la categoría de hasta 50 kilogramos, en la que ha venido figurando como una de las representantes más destacadas del boxeo femenil juvenil en el país.

La pugilista entrena desde hace dos años en el Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro, bajo la dirección del entrenador Pavel Castro, quien ha sido pieza clave en su formación deportiva.

"Esta es una gran noticia para nosotros, ya que será su primera competencia internacional. Gracias a sus excelentes resultados, la Federación la ha tomado en cuenta para representar a nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país", expresó con orgullo su entrenador.

Esta será la segunda ocasión en que el gimnasio dirigido por Pavel Castro aporta un talento a la selección nacional. Anteriormente, fue Willy "Chicotín" Flores quien formó parte del seleccionado mexicano.

"Nos sentimos muy motivados. Yo, como entrenador, estoy agradecido con Dios por poner buenos atletas en mi camino. Ver a Susy llegar a este nivel es una gran satisfacción", añadió Castro.

Para hacer realidad su sueño de representar a México en tierras europeas, Suseth ha iniciado una campaña para solicitar el respaldo de la comunidad, empresas locales, así como del Gobierno del Estado y del Municipio de Monclova, con el objetivo de reunir los recursos necesarios para cubrir los gastos que implica su participación en este certamen internacional.

El Campeonato BOXAM es uno de los torneos más prestigiosos del circuito amateur y reúne a los mejores talentos juveniles de distintos países, siendo una vitrina de gran relevancia para quienes aspiran a una carrera internacional en el boxeo.