Andrés Vaca desmiente rumores de veto en TUDN

Tras varios días de especulaciones en redes sociales, Andrés Vaca rompió el silencio y aclaró el motivo real de su ausencia en la narración del partido entre América y Querétaro. Lejos de un supuesto veto por parte de Televisa o del Club América, el comentarista explicó que no trabajó ese día debido a un compromiso personal.

En declaraciones realizadas en el podcast Cuadro A, Vaca explicó que se trató del cumpleaños de su hijo, quien cumplió tres años. Como acostumbra cada año, decidió tomarse el día libre para pasar tiempo con su familia.

"Tengo que decir la verdad. El sábado –en ese América vs Querétaro– fue cumpleaños de mi hijo, cumplió tres años y pedí el día", comentó el narrador, aclarando así los rumores que lo vinculaban con un supuesto castigo tras emitir críticas hacia el equipo azulcrema.

Los rumores, que cobraron fuerza en redes, apuntaban a una supuesta orden del presidente deportivo del América, Santiago Baños, para apartar temporalmente a Vaca de las transmisiones del club. No obstante, dicha versión fue desmentida tanto por el propio narrador como por fuentes cercanas a TUDN.

Con la situación ya aclarada, se espera que Andrés Vaca regrese a las transmisiones este sábado, cuando el América visite al Atlas, en un partido que será transmitido por TUDN.