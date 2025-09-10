Vaqueras superan a Divas en encuentro Femenil

El sexteto de Marca Acme tuvo la capacidad para levantarse de una caída en el set inicial y al cabo de tres intensos capítulos terminó imponiéndose ante Leones, en duelo de la categoría Varonil que disputaron dentro de la novena jornada.

Los felinos parecían encaminarse a una cómoda victoria tras dominar con autoridad el primer set, que cerraron con parciales de 25-18, gracias a una ofensiva contundente y a la buena labor de sus bloqueadores. Sin embargo, los de Marca Acme revirtieron el dominio del encuentro y lograron equilibrar el trámite en el segundo capítulo. Con solvencia, emparejaron la contienda con idénticos cartones de 25-18, lo que mandó el duelo a un decisivo tercer set.

En el capítulo decisivo, el empuje de Marca Acme fue demasiado para Leones. Con ataques certeros consumaron la remontada con un claro 15-10, apuntándose un triunfo que les mantiene en la pelea por un lugar en playoffs.

TRIUNFOS DE VAQUERAS Y GOLDEN

En la categoría Femenil, el equipo de Vaqueras confirmó su buen paso al superar en dos sets al cuadro de Divas. Las sombrerudas se apuntaron un cerrado primer capítulo que terminó a su favor por 25-23, y en el segundo mostraron mayor claridad para sellar la victoria con 25-19.

Por su parte, Golden también hizo valer su superioridad ante New. Las doradas no tuvieron problemas para abrir la serie con un contundente 25-8, aprovechando la desconcentración de sus rivales. Aunque el segundo set resultó más reñido, Golden mantuvo el control y terminó asegurando el triunfo con parciales de 25-22.