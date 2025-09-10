Carlos Alcaraz se proclama campeón del US Open y dona premio a niños con cáncer

Carlos Alcaraz se proclamó campeón por segunda vez del US Open, conquistó su sexto Grand Slam, el primer lugar del ranking ATP y terminó donando poco más de la mitad de su premio por consagrarse en Flushing Meadows: 3 millones de dólares para niños con cáncer.

En una final soñada en la cancha del Arthur Ashe Stadium, Carlos Alcaraz venció en cuatro sets a Jannik Sinner y ganó una bolsa acumulada de 5 millones de dólares tras quedarse con el trofeo del US Open, mismos que dividió y terminó donando 3 de ellos para niños con cáncer, un 60% del premio económico otorgado por el certamen celebrado en Nueva York.

Agradeciendo las cualidades con las que puede desenvolverse dentro de la cancha, mismas en las que ha logrado sumar un total de 6 Grand Slams antes de cumplir los 23 años, Carlos Alcaraz mencionó durante una entrevista:

"Me siento muy afortunado de estar sano y poder jugar en la cancha, mientras que muchos niños sufren enfermedades, tanto físicas como mentales".

Teniendo el punto anterior en consideración, el tenista español –actual número uno del ranking de la ATP- aseguró que esa suerte la desea compartir con los niños que no cuentan con la oportunidad que él posee, por lo que realizó una donación económica de 3 millones de dólares.

Por lo tanto, quiero usar mi suerte y mi oportunidad para brindar esperanza, alegría y ayuda práctica a los menos afortunados.

Con 22 años, Carlos Alcaraz presume una fortuna de 53 millones 486 mil 628 dólares como tenista profesional, misma que irá en aumento de acuerdo a la cantidad de torneos que logre conquistar a lo largo de su carrera.