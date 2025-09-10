Acereros de Monclova apuestan por el desarrollo de Jasiel Valentín Acosta García

El prospecto monclovense Jasiel Valentín Acosta García, hijo del exlanzador sinaloense Jasiel Acosta, dio un paso firme en su camino al béisbol profesional al firmar con los Acereros de Monclova, para integrarse en breve al programa de desarrollo de la organización.

El joven pelotero de apenas 16 años, quien se desempeña como infielder con especial habilidad en la tercera base, estuvo acompañado por su familia al concretar su vinculación a la Furia Azul, organización con la que buscará darle continuidad al legado de su padre.

La rúbrica fue validada por el director de Desarrollo y Scouteo de Acereros, Sergio Attwell, quien destacó la proyección de Acosta García y resaltó la importancia de que jóvenes de la región encuentren en la organización un espacio para crecer.

"Un prospecto más de aquí de Monclova que se une a las filas de los Acereros. Tenemos fe y muchas esperanzas en él; va a empezar con su desarrollo como inician todos, y el mejor consejo que le puedo dar es que sea disciplinado, porque con la disciplina se logran grandes cosas", señaló Attwell.

Por su parte, el nuevo integrante prospecto acerero expresó su entusiasmo y agradecimiento por la oportunidad que se le abre.

"Muy feliz, con ganas de demostrar todo lo que puedo hacer ahorita y en un futuro. Muchas gracias a la organización de Acereros por darme esta oportunidad", comentó emocionado el joven pelotero.

Acosta García, oriundo de Monclova, asume el reto de escribir su propia historia dentro del diamante y continuar el legado de su padre, quien como lanzador brindó grandes actuaciones y dejó números que lo colocan entre los jugadores históricos de Acereros.